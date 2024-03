- Musimy uszanować to, że inaczej myślimy o możliwości pokoju w Ukrainie - stwierdził we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, odnosząc się do wcześniejszych krytycznych słów Donalda Tuska pod swoim adresem. Oznajmił także, że polski premier "byłby zaskoczony, jak wielu europejskich polityków prosiło go o pomoc w nawiązaniu kontaktu z Rosjanami".