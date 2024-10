Jak podaje ANSA, w mieście Fano , które jest położone we włoskim regionie Marche, odnotowano ponad sto przypadków zachorowań na dengę od połowy sierpnia.

Włochy. Denga w regionie Marche. Setka zakażeń

"W miejskich aptekach dystrybuowany jest specjalny zestaw, zawierający 10 larwicydów, spray odstraszający i płyn do dezynfekcji" - podaje włoska agencja prasowa.

Aktualnie w regionie Marche temperatura maksymalna dochodzi do ponad 20 stopni , co ułatwia rozprzestrzenianie się wirusa.

Denga we Włoszech. "Sytuacja poza kontrolą"

Potwierdza to wpis jednego z naukowców, wykładającego na co dzień w Mediolanie.

" Sytuacja wymknęła się spod kontroli - liczba zakażeń jest co najmniej dwukrotnie większa , niż wynika z oficjalnych danych. Mamy nadzieję, że zima nadejdzie jak najszybciej" - napisał w mediach społecznościowych Roberto Burioni, profesor wirusologii na uniwersytecie San Raffaele w Mediolanie.

We Włoszech, przynajmniej jak na razie, nie odnotowano żadnych zgonów po zarażeniu wirusem dengi. Badacze i lekarze alarmują jednak, że wiele osób może przechodzić dengę bezobjawowo, a co za tym idzie, nie zgłaszać jej, co również spowoduje, że choroba będzie się rozprzestrzeniać.