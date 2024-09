W stanie Nowy Jork zmarła osoba, u której zdiagnozowano końskie zapalenie mózgu odmiany wschodniej (EEE). Przypadek został potwierdzony 20 września w hrabstwie Ulster. To pierwszy raz od 10 lat, gdy chorobę w tym regionie stwierdza się u człowieka.

USA: Komary roznoszą groźną chorobę. "Poważne zagrożenie"

"Końskie zapalenie mózgu jest inne w tym roku . Podczas gdy zwykle widzimy komary w dwóch do trzech hrabstwach, teraz były one jak dotąd w 15, rozproszone po całym stanie Nowy Jork" - przekazał stanowy komisarz ds. zdrowia dr James McDonald.

"Komary, niegdyś uciążliwe, dziś stanowią zagrożenie . Wzywam wszystkich nowojorczyków do zapobiegania ukąszeniom poprzez stosowanie środków odstraszających owady, noszenie zakrywającej ciało odzieży i usuwanie wody stojącej w pobliżu domów. Jesień nadeszła, ale komary będą się pojawiać, dopóki nie nadejdą noce z temperaturami poniżej zera" - przestrzegał lekarz.

Końskie zapalenie mózgu w USA. Kilkanaście przypadków w całym kraju

Przypadek w Nowym Jorku jest prawdopodobnie co najmniej jedenastym stwierdzonym w tym roku. Pozostałe potwierdzono w Massachusetts (cztery), New Hampshire (dwa) oraz w New Jersey, Rhode Island, Vermont i Wisconsin (po jednym). W ciągu ostatnich 20 lat na 196 stwierdzonych zakażeń, 79 osób zmarło.