Tajemnicze odkrycie w Peru. Natknęli się na mumię sprzed tysięcy lat

Archeolodzy dotarli do mumii kobiety sprzed kilku tysięcy lat. Do odkrycia doszło w Peru, w świętym mieście Caral. Szczątki zmarłej były na tyle dobrze zachowane, że badacze znaleźli również fragmenty paznokci czy włosów. Ich zdaniem przedmioty, z którymi została pochowana, mogą świadczyć o tym, że reprezentowała wówczas wysoki status społeczny i była zaliczana do grona "szlachcianek".