66-letni wirus rozprzestrzenia się w Niemczech. Usutu jest w tym roku wyjątkowo aktywny przez wilgotne, upalne lato, które wystąpiło w kraju. Niestety, grozi to plagą wśród ptaków, szczególnie kosów, które chore lub martwe już widać na ulicach. Do tej pory odnotowano 1500 przypadków. Niewykluczone, że choroba dotknie też ludzi. Wówczas w skrajnych przypadkach może dojść u zarażonych osób do zapalenia mózgu czy opon mózgowych.