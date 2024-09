Groźny wirus wrócił do Europy. Jest przenoszony przez komary

Potwierdzono trzy przypadki zakażenia wirusem gorączki Zachodniego Nilu w Słowenii. Choroby nie notowano w tym kraju od sześciu lat. Wszyscy zakażeni trafili do szpitala. Jednak nie tylko w Słowenii dochodzi do zakażeń. W tym roku wirus pojawił się już w Austrii, Chorwacji, we Włoszech i na Węgrzech.