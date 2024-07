Joe Biden rezygnuje. Olaf Scholz: Dzięki niemu NATO jest silne

"To niewątpliwie decyzja męża stanu, który przez dziesięciolecia służył swojemu krajowi. To krok odpowiedzialny i osobiście trudny, ale tym bardziej wartościowy. Trzymam kciuki za USA, aby z kryzysu wyłonił się dobry prezydent w demokratycznej konkurencja dwóch silnych i równych kandydatów" - na pisał premier Czech Petr Fiala w platformie internetowej "Z".

Joe Biden rezygnuje. Justin Trudeau: To wspaniały człowiek

Nowy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał: "Szanuję decyzję prezydenta Bidena i nie mogę się doczekać naszej współpracy przez resztę jego prezydentury. Wiem, że tak jak robił to przez całą swoją niezwykłą karierę, podjął decyzję w oparciu o to, co uważa za najlepsze dla narodu amerykańskiego".

"Znam prezydenta Bidena od lat. To wspaniały człowiek i we wszystkim, co robi, kieruje się miłością do swojego kraju. Jako prezydent jest partnerem Kanadyjczyków - i prawdziwym przyjacielem" - napisał w mediach społecznościowych premier Kanady Justin Trudeau.