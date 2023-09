Bisfenol A (BPA) to organiczny związek chemiczny z grupy fenoli , który wykorzystywany jest między innymi do produkcji tworzyw sztucznych, w tym plastikowych i metalowych opakowań żywności. Okazuje się, że w ciele niemal każdego Europejczyka da się wykryć ślady obecności tej substancji.

Bisfenol A nasze zdrowie

Niemal każdy Europejczyk to ma. Polacy też

Miliony osób zagrożone

Wcześniej związek ten wykorzystywano do produkcji butelek dla niemowląt , jednak dekadę temu zakazano wykorzystywania go w tym celu między innymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych .

W dalszym ciągu jednak Bisfenol A używany jest do produkcji plastikowych opakowań do jedzenia i napojów . Oznacza to, że codziennie miliony Europejczyków mają kontakt z tą substancją.

Jedynym krajem, który całkowicie zakazał wykorzystywania BPA przy produkcji opakowań do żywności jest Francja. W 2013 roku zakazano tam wykorzystywania go przy produkcji opakowań do żywności dla dzieci do lat trzech, a od 1 stycznia 2015 roku zakazano korzystania z BPA całkowicie przy produkcji wszelkich opakowań mających kontakt z żywnością.