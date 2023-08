W piątek doszło starcia między siłami pokojowymi ONZ a Turkami cypryjskimi . Międzynarodowe jednostki z formacji UNFICYP, aby zapobiec rozpoczęciu budowy drogi z miejscowości Pila do Yigitler w Cyprze Północnym, ustawiły na trasie betonowe bloki.

Rada Bezpieczeństwa ONZ oświadczyła, że za zamieszki na popularnej wśród turystów wyspie, odpowiedzialny jest separatystyczny rząd wspierany przez Ankarę. To spotkało się z odpowiedzią strony tureckiej.

Zamieszki na Cyprze. Turcja odpowiada ONZ

Gorąco na Cyprze. Powodem spór o drogę

Ersin Tatar, prezydent samozwańczego Cypru Północnego, uznawanego na arenie międzynarodowej wyłącznie przez Ankarę, skomentował starcie sprzed kilku dni. W jego ocenie powstanie drogi jest niezbędne z powodów gospodarczych i humanitarnych. Obecnie protureccy mieszkańcy, którzy chcą przedostać się na północ, muszą pokonać dwa punkty kontrolne, a to wydłuża ich trasę.

Tatar twierdzi, że siły Organizacji Narodów Zjednoczonych "przekroczyły swoje granice" . "To niefortunne, że UNFICYP podjął próbę utrudnienia budowy drogi prowadzonej przez cywilnego wykonawcę na suwerennym terytorium Cypru Północnego " - podał w komunikacie nadesłanym do agencji Reutera.

Na piątkowe starcie zareagowały również Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska, które wyraziły swój sprzeciw. Dodatkowo, ambasada USA w Nikozji wystosowała oświadczenie do swoich obywateli, w którym zachęcono do "ponownego rozważenia wyjazdu do Cypru Północnego".