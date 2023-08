Rośnie napięcie w popularnym wśród Polaków kraju. Doszło do starć

Starcia między siłami pokojowymi ONZ a Turkami cypryjskimi wybuchły w piątek, gdy międzynarodowe jednostki z formacji UNFICYP ustawiły betonowe bloki, by zapobiec rozpoczęciu budowy drogi z miejscowości Pila do Yigitler w Cyprze Północnym.

Cypr: Starcia między Turkami cypryjskimi a siłami ONZ. Poszło o drogę

W opinii Ersina Tatara nowa jezdnia jest niezbędna z powodów czysto humanitarnych i gospodarczych. Obecnie protureccy mieszkańcy, którzy chcą przedostać się na północ, muszą pokonać dwa punkty kontrolne , co dwukrotnie wydłuża ich trasę.

"To niefortunne, że UNFICYP podjął próbę utrudnienia budowy drogi prowadzonej przez cywilnego wykonawcę na suwerennym terytorium Cypru Północnego" - czytamy.

USA ostrzega swoich obywateli. "Zachęcamy zmianę planów"

Innego zdania są z kolei Narody Zjednoczone - ONZ uważa, że tereny w strefie demarkacyjnej należą do jurysdykcji organizacji międzynarodowej, a jakakolwiek turecka budowa 11,5 km odcinka, jaki znajduje się w granicach zdemilitaryzowanego obszaru, nie ma podstaw prawnych.

Ambasada USA w Nikozji w specjalnym oświadczeniu skierowanym do swoich obywateli stwierdziła, że "zdecydowanie zachęca" Amerykanów do ponownego rozważenia wyjazdów weekendowych do Cypru Północnego zaplanowanych na weekend.