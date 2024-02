Jeszcze większy spadek widoczny jest w zestawieniu "kraj jednoznacznie przyjazny". W poprzednim badaniu na Polskę wskazało 79 procent osób, tym razem jest to zaledwie 33 procent ankietowanych .

Twórcy badania zwracają jednak uwagę na datę przeprowadzenia sondażu. Według nich, wynik najprawdopodobniej jeszcze się pogorszy ze względu na najnowsze wydarzenia na przejściach granicznych , m.in. coraz częściej widziane hasła jawnie antyukraińskie i nawołujące do całkowitego zamknięcia granic dla wszystkich produktów spożywczych.

Stany Zjednoczone "raczej przyjazne". Rośnie niechęć do Białorusinów

Podobnie jak w przypadku Polski, również w stosunku do USA maleje liczba wskazań "kraj jednoznacznie przyjazny". W zeszłorocznym badaniu było to 61 procent, teraz to zaledwie 35 procent ankietowanych.