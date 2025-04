Wirusolog: Skandaliczna decyzja Donalda Trumpa. Mogą umrzeć miliony ludzi

Decyzja Donalda Trumpa może doprowadzić do dodatkowych sześciu milionów zgonów na świecie. ONZ przestrzega przed konsekwencjami wycofania finansowania programów zwalczania HIV i AIDS przez administrację prezydenta USA. - To będzie ogromny krok w tył i powrót do czasów prezydenta Reagana - mówi Interii wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Wyjaśnia też, skąd wzrost zakażeń HIV w Polsce.