We wtorek w mediach pojawiły się zdjęcia z manifestacji w Gorzyczkach na Śląsku . Fotografie przedstawiały m.in. rolniczy ciągnik z flagą ZSRR i transparentem z prorosyjskim hasłem wzywającym Władimira Putina "do zrobienia porządku z Ukrainą, Brukselą i naszymi rządzącymi".

Prorosyjskie hasła na protestach rolników. Komunikat MSZ

"Tego rodzaju działania stawiają w złym świetle Polskę - kraj który pierwszy pomógł napadniętej Ukrainie i Polaków - którzy przyjęli ukraińskich uchodźców. Co istotne, kompromitują też samych organizatorów protestów. Oceniamy, że jest to próba przejęcia rolniczego ruchu protestacyjnego przez ugrupowania skrajne i nieodpowiedzialne, być może będące pod wpływem rosyjskiej agentury. Wzywamy organizatorów protestów, by w imię polskiej racji stanu i szansy realizowania postulatów, które w dużej części są słuszne, sami identyfikowali i eliminowali ze swojego ruchu nielicznych inicjatorów takich i podobnych akcji" - napisało MSZ.