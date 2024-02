Dyplomata wezwał polskie władze do odblokowania przejść granicznych z Ukrainą oraz zaprzestanie wygłaszania antyukraińskich haseł opartych na "nieuzasadnionych argumentach".

Ukraiński ambasador: Wysypanie zboża to wstyd i hańba

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie" - napisał Wasyl Zwarycz.