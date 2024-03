Sojusznik odwraca się od Kremla. Ostra reakcja rosyjskiego MSZ

Rosja a Armenia. Kreml reaguje na raport UE

"Autorzy starają się obiecać wprowadzenie ruchu bezwizowego z Unią Europejską, co doprowadzi do znacznego odpływu młodej i aktywnej zawodowo ludności do Europy. Negatywnie wpłynie to na gospodarkę i bezpieczeństwo Armenii. To widać na przykładach Gruzji, Mołdawii, Ukrainy" - napisano.