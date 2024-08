Z ustaleń służb medycznych wynika, że do 121 zgonów doszło w zamkniętych pomieszczeniach. W 79 przypadkach klimatyzatory były zainstalowane w miejscu, w którym doszło do zgonu, ale nie były wówczas włączone, 28 osób nie miało urządzeń chłodzących , a pozostałe 14 osób zmarło mimo działającej klimatyzacji.

Ofiary były w wieku od 40 do 90 lat.

Pogoda. Ekstremalne upały przyniosły śmiertelne żniwo w Japonii i Korei Południowej

Według tokijskiej straży pożarnej w okresie od 1 do 28 lipca do szpitali z powodu udaru cieplnego na obszarze aglomeracji przewieziono łącznie 3647 osób - czyli o 573 więcej niż w ubiegłym roku. Rekordowy był 8 lipca, kiedy w mieście Fuchu termometry wskazały 39,2 stopni Celsjusza, a do szpitali trafiły 304 osoby.