Korea Północna. Kim Dzong Un prezentuje nową broń i wygraża USA

Ekspert wątpi, by Korea Północna była gotowa na starcie

Stwierdził też, że istnieje nikła szansa, że którakolwiek z wyrzutni zaprezentowanych podczas ceremonii była gotowa do użycia. - Wydaje się to mało prawdopodobne i nielogiczne ze względów praktyczności i bezpieczeństwa - ocenił.

Korea Północna od 10 lat ma podejmować próby zminiaturyzowania głowicy bojowej, by ta mogła zmieścić się w pociskach dalekiego zasięgu. Zdaniem specjalistów, kraj może dysponować nowymi zapasami głowic nuklearnych. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że są one wystarczająco lekkie, by móc zostać skutecznie przymocowanym do pocisku.