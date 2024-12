Jimmy Carter nie żyje. Joe Biden i Donald Trump składają kondolencje

Prezydent USA w imieniu swoim i pierwszej damy Jill Biden przekazał, że przez ponad sześć dekad mieli zaszczyt nazywać Jimmy'ego Cartera "drogim przyjacielem". "Ale to, co jest nim niezwykłego, to fakt, że miliony ludzi w Ameryce i na świecie, którzy nigdy go nie spotkali, również uważały go za drogiego przyjaciela" - podkreślił.