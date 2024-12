Trump rozsyła zaproszenia na inaugurację. Wyciekły nazwiska

Wybory prezydenckie w USA. Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa

Choć Trump należy do największych krytyków Chin , to wielokrotnie później podkreślał swoje dobre relacje z Xi Jinpingiem i chwalił jego bezwzględność i inteligencję. Twierdził też, że "mądry" prezydent będzie potrafił ułożyć stosunki z Chinami, Rosją , czy Koreą Płn.

Według CBS, komitet przygotowujący uroczystość planuje też udział innych zagranicznych przywódców . Wśród nich może być premier Węgier Viktor Orban , który w poniedziałek odbył spotkanie z Trumpem i jego doradcami na Florydzie. Źródło telewizji podało, że Orban wciąż zastanawia się, czy przyjechać do Waszyngtonu w styczniu.

Zespół przejściowy Trumpa nie odniósł się bezpośrednio do doniesień CBS, lecz Karoline Leavitt, która w nowej administracji będzie pełnić rolę rzeczniczki Białego Domu, stwierdziła, że "światowi przywódcy ustawiają się w kolejce, by spotkać się z prezydentem Trumpem, bo wiedzą, że wkrótce wróci do władzy i przywróci pokój poprzez amerykańską siłę na całym świecie".