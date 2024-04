W Brukseli we wtorek i środę odbywała się Konferencja Narodowego Konserwatyzmu . Na spotkanie przybili przedstawiciele europejskich środowisk narodowo-konserwatywnych.

Podczas środowych wystąpień swoje przemówienie miał premier Viktor Orban. Przedstawiciel Węgier mówił o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego . - Sens tych wyborów europejskich jest następujący: zmiana przywództwa - powiedział Viktor Orban. - Jeśli przywództwo okazuje się złe, należy je wymienić. To proste - dodał.

Polityk zwrócił też uwagę, że w nadchodzących wyborach europejskich nie może dojść do ponownego wyboru aktualnych władz PE, ponieważ poniosły one "porażkę w przywództwie".

Ukraina. Viktor Orban: Nie jest suwerennym państwem

Viktor Orban odniósł się także do pomocy Ukrainie, komentujące, że "Ukraina jest obecnie jedynie protektoratem zależnym od zachodnich pieniędzy oraz broni i nie jest już suwerennym państwem". Zaznaczył, że nie wolno pozwolić, by przestąpiła do UE, czy NATO.