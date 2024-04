We wtorek po południu do budynku, w którym odbywa się konferencja weszła policja.

- Od rana miejsce wydarzenia jest otoczone barierkami, wejście jest pilnowane przez ochroniarzy , wszystkie kwestie bezpieczeństwa są zachowane. Jednak w związku z decyzją burmistrza policja weszła na salę , by sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Po tym ogłoszono, że konferencja będzie "stopniowo wygaszana", co znaczy, że każdy kto opuści budynek już do niego nie wejdzie - dodaje nasz rozmówca.

Bruksela. Konferencja prawicy przerwana

Wszystko wskazuje jednak na to, że odbędzie się to już w innej lokalizacji. Będzie to już czwarta zmiana miejsca. - Poprzednie dwie lokalizacje wykruszyły się z uwagi na szantaże aktywistów lewicowych. Teraz wygląda na to, że znów trzeba będzie zmienić lokalizację - mówi nasz rozmówca.