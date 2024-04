Informacje o przerwaniu konferencji prawicy poinformowało Politico. Doszło do tego w czasie przemówienia Nigel'a Farrage'a - byłego brytyjskiego europosła, który przed laty domagał się brexitu. Uczestnikom zjazdu zarzucono ekstremizm, a w obawie przed eskalacją potencjalnego "zakłócenia wydarzenia przez przeciwników konferencji" zdecydowano się ją rozwiązać. Sprawa ma trafić do sądu, gdzie zbadana będzie zasadność takiego działania funkcjonariuszy.

"To, co wydarzyło się dzisiaj w Claridge, jest nie do przyjęcia. Autonomia gmin jest kamieniem węgielnym naszej demokracji, ale nigdy nie może unieważnić belgijskiej konstytucji gwarantującej wolność słowa i pokojowe zgromadzenia od 1830 r. Zakaz spotkań politycznych jest niezgodny z konstytucją. Kropka" - napisał w serwisie X belgijski premier Alexander De Croo.