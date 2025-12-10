Skandaliczne wydarzenie w USA. Ambasador Rosji chwali: Ciepła atmosfera

Ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksander Darchiew pojawił się na bożonarodzeniowym przyjęciu w Kapitolu - poinformowała rosyjska ambasada. Spotkanie zorganizowała republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna. "Wspaniałe wydarzenie, ciepła atmosfera i wyjątkowa gościnność" - przekazała placówka dyplomatyczna w USA.

Mężczyzna w garniturze pozuje na tle oświetlonej choinki oraz gmachu Kapitolu w Waszyngtonie, rozświetlonego w nocy.
Rosyjski ambasador świętował w Kapitolu. "Wspaniałe wydarzenie" (zdj. ilustracyjne)Embassy of the Russian Federation in the USA / Anadolu Getty Images

W skrócie

  • Ambasador Rosji w USA Aleksander Darchiew uczestniczył w przyjęciu bożonarodzeniowym w amerykańskim Kongresie na specjalne zaproszenie kongresmenki Anny Pauliny Luny.
  • Luna od dłuższego czasu promuje odbudowę relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i spotyka się regularnie z rosyjskimi dyplomatami.
  • W trakcie ostatnich rozmów podkreślono potrzebę dialogu oraz możliwości poprawy stosunków między oboma krajami.
Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksander Darchiew pojawił się we wtorek na przyjęciu bożonarodzeniowym zorganizowanym w budynku Kongresu USA przez republikańską kongresmenkę z Florydy Annę Paulinę Lunę - poinformowała rosyjska ambasada w Waszyngtonie.

"Wspaniałe wydarzenie, ciepła atmosfera i wyjątkowa gościnność" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

    Urząd zaapelował również aby nadal pracować nad tym, "aby stosunki rosyjsko-amerykańskie znów były wspaniałe!".

    Rosyjski ambasador w Kapitolu. Pojawił się na specjalne zaproszenie

    Rosyjska agencja TASS przypomina, że Anna Paulina Luna od dłuższego czasu publicznie opowiada się za odbudową relacji między Moskwą a Waszyngtonem. Podkreślała, że - jej zdaniem - oba kraje "nie są już w stanie zimnej wojny".

    To kolejne spotkanie Darchiewa z kongresmenką w ostatnich miesiącach. 14 października rosyjski ambasador gościł Lunę w swojej rezydencji.

    Jak informowała wówczas rosyjska placówka dyplomatyczna, przekazał jej wówczas "dane archiwalne" zebrane przez redakcję przygotowującą książkę o zabójstwie Johna F. Kennedy'ego.

      Współpraca USA - Rosja. "Nie mamy powodu, by być wrogami"

      Do kolejnych rozmów ze stroną rosyjską Luna przystąpiła 25 października w Miami, gdzie spotkała się z Kirillem Dmitrijewem - specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą.

      Po rozmowach kongresmenka oceniła, że "Rosja i Stany Zjednoczone nie mają powodu, by być wrogami". Zaznaczyła również, że z zadowoleniem przyjęłaby dialog między parlamentarzystami obu krajów, nie wykluczając własnej wizyty w Rosji.

      "To zdecydowanie szansa na horyzoncie" - podkreśliła Amerykanka.

      Źródło: TASS

