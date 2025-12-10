W skrócie Ambasador Rosji w USA Aleksander Darchiew uczestniczył w przyjęciu bożonarodzeniowym w amerykańskim Kongresie na specjalne zaproszenie kongresmenki Anny Pauliny Luny.

Luna od dłuższego czasu promuje odbudowę relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i spotyka się regularnie z rosyjskimi dyplomatami.

W trakcie ostatnich rozmów podkreślono potrzebę dialogu oraz możliwości poprawy stosunków między oboma krajami.

Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksander Darchiew pojawił się we wtorek na przyjęciu bożonarodzeniowym zorganizowanym w budynku Kongresu USA przez republikańską kongresmenkę z Florydy Annę Paulinę Lunę - poinformowała rosyjska ambasada w Waszyngtonie.

"Wspaniałe wydarzenie, ciepła atmosfera i wyjątkowa gościnność" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Urząd zaapelował również aby nadal pracować nad tym, "aby stosunki rosyjsko-amerykańskie znów były wspaniałe!".

Rosyjski ambasador w Kapitolu. Pojawił się na specjalne zaproszenie

Rosyjska agencja TASS przypomina, że Anna Paulina Luna od dłuższego czasu publicznie opowiada się za odbudową relacji między Moskwą a Waszyngtonem. Podkreślała, że - jej zdaniem - oba kraje "nie są już w stanie zimnej wojny".

To kolejne spotkanie Darchiewa z kongresmenką w ostatnich miesiącach. 14 października rosyjski ambasador gościł Lunę w swojej rezydencji.

Jak informowała wówczas rosyjska placówka dyplomatyczna, przekazał jej wówczas "dane archiwalne" zebrane przez redakcję przygotowującą książkę o zabójstwie Johna F. Kennedy'ego.

Współpraca USA - Rosja. "Nie mamy powodu, by być wrogami"

Do kolejnych rozmów ze stroną rosyjską Luna przystąpiła 25 października w Miami, gdzie spotkała się z Kirillem Dmitrijewem - specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą.

Po rozmowach kongresmenka oceniła, że "Rosja i Stany Zjednoczone nie mają powodu, by być wrogami". Zaznaczyła również, że z zadowoleniem przyjęłaby dialog między parlamentarzystami obu krajów, nie wykluczając własnej wizyty w Rosji.

"To zdecydowanie szansa na horyzoncie" - podkreśliła Amerykanka.

Źródło: TASS

