W skrócie Mały samolot awaryjnie lądował na autostradzie na Florydzie, uderzając w jadący samochód.

Pilot oraz pasażer samolotu nie odnieśli obrażeń, natomiast kierująca Toyotą Camry została lekko ranna.

Tego samego dnia doszło do drugiego podobnego wypadku z udziałem awionetki, w którym dwie osoby trafiły do szpitala.

Według informacji przekazanych przez straż pożarną hrabstwa Brevard, do wypadku doszło w poniedziałek na autostradzie międzystanowej nr 95.

Na pokładzie spadającego samolotu znajdowały się dwie osoby. Maszyna zatrzymała się na pasie ruchu w kierunku południowym w pobliżu znacznika milowego 201.

Jak przekazał portal Click Orlando, 27-latek z Orlando, który operował maszyną oraz jego rówieśnik będący pasażerem nie odnieśli obrażeń i pozostali na miejscu zdarzenia.

USA. Samolot awaryjnie wylądował na drodze. Jest nagranie

Samolot uderzył w jadącą autostradą Toyotę Camry. Za kierownicą samochodu siedziała 57-latka, która z lekkimi obrażeniami została zabrana do szpitala. Według doniesień władz, pilot miał problemy z silnikiem przed awaryjnym lądowaniem na drodze.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać samolot, który z każdą sekundą jest coraz bliżej ziemi, a następnie uderza w samochód. Na asfalcie pojawiają się iskry, a siła uderzenia sprawia, że samolot obraca się, a następnie zatrzymuje, blokując pas drogi. Tuż za nim stanęła uszkodzona toyota.

Dwa wypadki z udziałem samolotów na Florydzie. Ranni trafili do szpitala

Policja przekazała, że w związku z wypadkiem części pasów na autostradzie nr 95 była zablokowana, trwa wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.

W poniedziałek na Florydzie doszło do innego, podobnego incydentu. Mały samolot musiał awaryjnie lądować na skrzyżowaniu Plymouth Avenue i Jacobs Road w mieście DeLand, około 112 od hrabstwa Brevard.

Na drodze widoczne były ślady hamowania, a sama awionetka leżała na boku z otwartymi drzwiami.

Według informacji od lokalnych władz, w wyniku zdarzenia dwie osoby, które znajdowały się na pokładzie samolotu, trafiły do szpitala. Obie były przytomne, do transportu jednej z nich został wykorzystany śmigłowiec.

Źródła: Click Orlando, AfterDarkNews.us

