W skrócie Sowiecki pomnik w Maszewie został zdemontowany.

Obiekt upamiętniał "wyzwolenie" przez Armię Czerwoną, lecz według IPN symbolizował narzucone panowanie.

W miejscu obelisku powstanie pomnik poświęcony osadnikom przybyłym po II wojnie światowej.

Wyburzenie poprzedził briefing prasowy z udziałem zastępcy prezesa IPN Karola Polejowskiego oraz burmistrza Maszewa.

- To już 44. sowiecki obiekt propagandowy, który jest usuwany z polskiej przestrzeni publicznej. 35 lat po upadku systemu komunistycznego warto chyba, aby w wolnej, niepodległej Polsce tego typu obiekty przestały w ogóle funkcjonować - powiedział Polejowski.

- To nie byli żadni wyzwoliciele. Oni nie przynieśli Polsce wolności, a ten obiekt miał sankcjonować ich panowanie na tym obszarze - dodał przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej.

Demontaże sowieckich pomników. "Czas nadrobić zaległości"

Pomnik został postawiony przed miejskim ratuszem. Początkowo był zwieńczony czerwoną gwiazdą, znajdowała się na nim tablica z inskrypcją "Chwała wyzwolicielom 7 III 1945". Po transformacji ustrojowej obiekt pozbawiony napisów i symboli. Zwieńczony kulą, znajdował się na skwerze przy ul. Jedności Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej wskazuje na demontaże tego typu pomników jako realizację ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Oświadczenie w tej sprawie opublikował w 2022 roku ówczesny prezes instytutu, obecnie prezydent Polski Karol Nawrocki.

"Apeluję do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie. Instytut Pamięci Narodowej służy pomocą w weryfikacji nazw ulic, placów itp. podlegających zmianie zgodnie z obowiązującym prawem. W to miejsce godnie upamiętnijmy prawdziwych Bohaterów" - pisał Nawrocki.

