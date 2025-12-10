Zburzyli sowiecki pomnik. "Nie przynieśli Polsce wolności"

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Aktualizacja

Sowiecki obelisk propagandowy w Maszewie (woj. zachodniopomorskie) został zdemontowany. Obiekt postawiono w 1947 roku, upamiętniając "wyzwolenie" przez Armię Czerwoną. Na mocy porozumienia Instytutu Pamięci Narodowej z gminą Maszewo w jego miejscu stanie pomnik upamiętniający mieszkańców miejscowości i jej okolic, którzy przybyli na te ziemie po zakończeniu II wojny światowej.

W Maszewie zdemontowano sowiecki pomnik.
W Maszewie zdemontowano sowiecki pomnik.Marcin BieleckiPAP

W skrócie

  • Sowiecki pomnik w Maszewie został zdemontowany.
  • Obiekt upamiętniał "wyzwolenie" przez Armię Czerwoną, lecz według IPN symbolizował narzucone panowanie.
  • W miejscu obelisku powstanie pomnik poświęcony osadnikom przybyłym po II wojnie światowej.
Wyburzenie poprzedził briefing prasowy z udziałem zastępcy prezesa IPN Karola Polejowskiego oraz burmistrza Maszewa.

- To już 44. sowiecki obiekt propagandowy, który jest usuwany z polskiej przestrzeni publicznej. 35 lat po upadku systemu komunistycznego warto chyba, aby w wolnej, niepodległej Polsce tego typu obiekty przestały w ogóle funkcjonować - powiedział Polejowski.

- To nie byli żadni wyzwoliciele. Oni nie przynieśli Polsce wolności, a ten obiekt miał sankcjonować ich panowanie na tym obszarze - dodał przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej.

Demontaże sowieckich pomników. "Czas nadrobić zaległości"

Pomnik został postawiony przed miejskim ratuszem. Początkowo był zwieńczony czerwoną gwiazdą, znajdowała się na nim tablica z inskrypcją "Chwała wyzwolicielom 7 III 1945". Po transformacji ustrojowej obiekt pozbawiony napisów i symboli. Zwieńczony kulą, znajdował się na skwerze przy ul. Jedności Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej wskazuje na demontaże tego typu pomników jako realizację ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

