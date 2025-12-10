Coraz więcej wiemy o zimie. Początek roku może zaskoczyć

Jakub Wojciechowski

Zamiast mrozów - kilkanaście stopni powyżej zera oraz całkowity brak śniegu na nizinach. Tak prezentuje się pogoda na początku grudnia, co u wielu osób może budzić obawę o to, czy prawdziwa zima jeszcze nadejdzie. Okazuje się, że są na to spore szanse, jednak na większe zmiany poczekamy do dwóch pierwszych miesięcy nowego roku.

Samochód częściowo utopiony w zaspie śnieżnej na tle zamieci, obok widoczne dwie mapy Polski z ikonami pogodowymi przedstawiającymi alerty i prognozy dla różnych regionów.
Możliwe, że w styczniu i lutym czeka nas prawdziwa zima - wynika z prognozy długoterminowej IMGW. Wiosną zrobi się bardziej deszczowo. Zdjęcie w tle ilustracyjneJarosław Kubalski/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

  • Początek grudnia przynosi wyjątkowo wysokie temperatury i brak śniegu na nizinach, jednak prognozy wskazują na nadejście prawdziwej zimy w styczniu i lutym 2026 roku.
  • Przedwiośnie zapowiada się jako okres z wyraźnie większymi opadami deszczu.
  • W marcu i kwietniu może częściej padać, a z czasem zrobi się też wyraźnie cieplej niż zwykle.
Pierwsze dni grudnia są wyjątkowo ciepłe jak na tę porę roku. Obecnie w południowo-zachodniej Polsce notujemy temperatury na poziomie 14-15 stopni Celsjusza. To o ponad 10 stopni więcej od średniej wieloletniej w grudniu - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najnowsza prognoza długoterminowa daje jednak nadzieję na śnieżyce i mrozy, choć jeszcze nie teraz.

Pogoda długoterminowa na początek 2026 roku. Szansa na zimę

Wiele wskazuje na to, że na nadejście prawdziwej zimy do Polski jeszcze poczekamy. Choć w drugiej połowie tygodnia przyjdzie ochłodzenie a w nocy wróci delikatny mróz, za dnia w całym kraju temperatury wciąż będą dodatnie.

Co najmniej do połowy grudnia będzie cieplej niż zazwyczaj. Na północy i północnym wschodzie temperatury mogą być wyższe od średniej nawet o około pięć stopni Celsjusza. Ostatnie dni grudnia będą nieco chłodniejsze, jednak wciąż w całym kraju będzie cieplej niż zwykle, średnio o jeden-dwa stopnie.

Mapa Polski podzielona na regiony z oznaczeniem anomalii średniej temperatury powietrza w kolejnych tygodniach zimowych względem lat 1991-2020. Wartości wyrażone są w stopniach Celsjusza, przeważają odcienie czerwieni wskazujące dodatnie odchylenia tem...
Pierwsza część grudnia będzie wyraźnie cieplejsza od średniej wieloletniej. Temperatury powinny wrócić do normy w styczniuIMGWmateriał zewnętrzny

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to od stycznia wartości na termometrach powinny być już typowe dla tego okresu. W pierwszym miesiącu 2026 roku temperatury będą typowe dla stycznia, czyli można się spodziewać mroźnych dni.

    Jednocześnie suma opadów w całej Polsce powinna być typowa dla stycznia, więc możemy się spodziewać, że w wielu miejscach sypnie śniegiem. Śnieżne dni najpewniej będą się przeplatać spokojniejszymi okresami, bez opadów.

    Mapa Polski z prognozami pogody na styczeń 2026 z zaznaczeniem średnich temperatur i sumy opadów w różnych regionach, użycie ikon do oznaczenia poziomu temperatury i opadów, legenda po prawej stronie.
    W styczniu zarówno opady jak i temperatury będą typowe dla tego miesiąca - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    Kiedy już dotrze do Polski, zima powinna się utrzymać na dłużej. Kolejny miesiąc może bowiem również obfitować w zimne dni ze śnieżnymi okresami.

    Luty 2026 roku w całym kraju powinien przynieść typowe dla tego okresu temperatury i opady. Wszędzie powinny zmieścić się w normie wieloletniej - prognopzują specjaliści z IMGW.

    Mapa Polski z prognozą pogody na luty 2026 pokazująca przewidywane średnie temperatury i sumy opadów dla różnych regionów. Symbole termometrów i kropli wody informują, gdzie temperatury będą powyżej, w normie lub poniżej normy oraz jak ukształtują się ...
    W lutym, tak jak w styczniu, można liczyć na śnieżne i mroźne dni w praktycznie całym krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zimniejszym początku roku wraz z nadejściem wiosny możemy się spodziewać wyraźnej zmiany. Wówczas powinno się zrobić bardziej deszczowo.

    Wiosna z masą deszczu. Marzec i kwiecień 2026 z dużymi opadami

    Marzec może się okazać wyjątkowo mokry. We wszystkich częściach kraju może być zdecydowanie więcej deszczu niż zwykle. Początkowo trzeba się liczyć z mieszanymi opadami deszczu ze śniegiem, jednak z czasem będzie więcej deszczowych dni. Suma opadów wszędzie będzie wyższa od normy wieloletniej.

    Na nadejście większego ocieplenia trzeba będzie jeszcze poczekać. Temperatury wszędzie będą typowe dla tego miesiąca.

    Mapa Polski z prognozami dotyczącymi temperatury i sumy opadów w marcu 2026 roku, oznaczone symbolem termometru i kropli deszczu w poszczególnych miastach, wyjaśnienia oznaczeń oraz legenda z kolorami określającymi zakresy norm
    Początek wiosny może być deszczowy. W marcu można si ę spodziewać więcej mokrych dniIMGWmateriał zewnętrzny

    Po deszczowym marcu nadciągną kolejne zmiany. Kwiecień również będzie mokry, i to we wszystkich regionach. Jednocześnie zrobi się zdecydowanie cieplej. W całej Polsce temperatury przekroczą normę z lat 1991-2020 - prognozują eksperci z IMGW.

    To oznacza, że wiosna może się okazać bardziej deszczowa, a z czasem również wyraźnie cieplejsza od tej, do której przez lata przywykliśmy.

    Mapa Polski z oznaczeniami prognoz temperatury i opadów na kwiecień 2026, symbole termometrów wskazują na wyższą niż zwykle temperaturę w większości regionów, a zielone krople sugerują powyżej normy sumy opadów w niemal całym kraju.
    W kwietniu anomalii pogodowych powinno być najwięcej. W całej Polsce może być więcej opadów oraz wyższe temperatury niż zwykleIMGWmateriał zewnętrzny

    Trzeba podkreślić, że jest to pogoda długoterminowa, więc należy ją traktować jako orientacyjną. Tego typu prognozy obarczone są dużym ryzykiem błędu. Kolejne obliczenia mogą się różnić od obecnych.

