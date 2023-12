"Prawdziwa pizza to co innego", "zostawmy to Amerykanom", "to nie ma nic wspólnego z tradycją" - to najczęstsze opinie, wyrażane przede wszystkim w mediach społecznościowych. Dla Włochów klasyczna pizza powinna składać się z placka, sosu pomidorowego i mozzarelli. Dodatki w postaci ananasa uważane są wręcz za profanację.