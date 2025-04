Posłanka PiS straszyła migrantami. Później wpis zniknął z sieci

Grupka młodych ludzi z bagażami wędruje nocą przez centrum Krakowa. "Nie, to nie wycieczka. To migranci przywożeni pod osłoną nocy. Krakowianie zdziwią się rankiem" - napisała w sieci posłanka PiS, zamieszczając nagranie. Okazuje się, że Anna Krupka minęła się z prawdą, a dodatkowo swój wpis błyskawicznie usunęła. "Dlaczego Anna Krupka posunęła się do tak oczywistej i nienawistnej manipulacji? " - pyta prezydent Krakowa.