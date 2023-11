Naukowcy przebadali rogala świętomarcińskiego. Zaskakujące wyniki

Poznań: Zaskakujące badania naukowców. Wzięli na tapet rogala

W pierwszej kolejności zbadano odkształcenia. "Ciało jest wystarczająco elastyczne, aby skruszyć lukier, wystarczy siła jednego Newtona" - wskazano. Następnie przystąpiono do próby przebicia smakołyku . "Jeśli nadzienia jest mało, uda nam się przebić rogala na wylot" - podkreślano dalej. Niestety, podejście nie przyniosło oczekiwanego skutku.

Kolejno przystąpiono do zmierzenia rozciągliwości rogala świętomarcińskiego. Okazuje się, że do rozerwania przysmaku trzeba siły aż 11 Newtonów . Dodano, że tyle samo potrzeba, aby utrzymać kilogram cukru.

Wreszcie zbadano, jaka siła jest niezbędna do ugryzienia poznańskiego rogala. Przyrządy wskazały ok. 30 Newtonów. Dodatkowo postanowiono podejrzeć, jak smakołyk wygląda w czterdziestokrotnym przybliżeniu mikroskopu. Na zakończenie poddano go skanowi 3D.