Prisztina szykuje zamieszkującym Kosowo Serbom prawdziwą katastrofę humanitarną - ostrzegły serbskie media. Słowa odnosiły się do rocznicy podjęcia przez władze Kosowa decyzji o zakazie przewozu towarów z terytorium Serbii. Zakazem zostały objęte m.in. leki i produkty spożywcze. Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych serbski minister spraw zagranicznych. "Jest to nie tylko rażące naruszenie podstawowych praw człowieka, ale także naruszenie licznych porozumień, co powinno zaniepokoić demokratyczną społeczność międzynarodową" - napisał.