Rzecznik Kremla ostro do wdowy po Aleksieju Nawalnym

Rzecznik Kremla Dmirtij Pieskow odniósł się do żądań szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella i ministrów spraw zagranicznych państw należących do grupy G7. Jak stwierdził, Rosja nie przedstawi wyników śledztwa w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego.

Śledztwo ws. śmierci Nawalnego. Rzecznik Kremla: Rosja nie przedstawi wyników

W poniedziałek wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przekazał w Brukseli, że w związku ze śmiercią rosyjskiego opozycjonisty "państwa członkowskie UE z pewnością zaproponują sankcje " wobec osób za nią odpowiedzialnych. Zdaniem Josepa Borrella największa wina spoczywa na Władimirze Putinie .

Pieskow reaguje na nagranie Nawalnej. "Prostackie oskarżenia"

Dmitrij Pieskow odniósł się także do nagrania Julii Nawalnej, żony zmarłego przeciwnika Putina, która za śmierć męża obwinia rosyjskiego dyktatora. - Oczywiście są to absolutnie bezpodstawne, prostackie oskarżenia pod adresem głowy państwa rosyjskiego, ale biorąc pod uwagę, że Julia Nawalna jest wdową, pozostawię to bez komentarza - mówił rzecznik Kremla, nadmieniając, że Władimir Putin nagrania nie widział.