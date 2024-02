USA ogłoszą nowe sankcje na Rosję

- Kreml nie widzi przesłanek do skierowania sytuacji na pokojowe tory. Absolutnym priorytetem jest osiągnięcie celów specjalnej operacji wojskowej (rosyjskie nazewnictwo na wojnę w Ukrainie - red.), jednak obecnie jest to możliwe jedynie środkami militarnymi - powiedział Dmitrij Pieskow.

- Pakiet pociągnie do odpowiedzialności Rosję za to, co przydarzyło się panu (Aleksiejowi) Nawalnemu. A także za to, co dzieje się na wojnie w Ukrainie - wskazał John Kirby. Szczegóły mają zostać przekazane w piątek.