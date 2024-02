Wypowiadając się dla telewizji Fox News w formacie spotkania z wyborcami w Greenville, w stanie Karolina Południowa, Trump powiedział m. in., że "sprawa Nawalnego to bardzo smutna sytuacja". - On jest, on był, bardzo dzielnym facetem ponieważ wrócił do Rosji, a mógł pozostać z daleka - stwierdził.