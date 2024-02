Aleksiej Nawalny nie żyje. Apel żony

W swojej wiadomości zwróciła się także do obywateli Federacji Rosyjskiej. - Zachęcam was, abyście stanęli obok mnie. Proszę was, abyście dzielili ze mną wściekłość. Wściekłość, gniew, nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość - apelowała.