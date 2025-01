Polska prezydencja w Radzie UE. Szefowa KE komentuje

Prezydencja w Radzie UE: Polska ugości 300 spotkań i 40 tys. osób

Kolejne prawie 200 inicjatyw to wydarzenia kulturalne, z których pierwszym będzie uroczysty koncert w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej - to on 3 stycznia symbolicznie zainauguruje prezydencję. Do Warszawy tego dnia przyleci m.in. szef Rady Europejskiej Antonio Costa, spodziewana jest również delegacja z Ukrainy.