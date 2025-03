- Wspólny pogląd jest taki, że Rosja sobie pogrywa, a Putin wrócił do swojego starego podręcznika - powiedział po zakończeniu szczytu brytyjski premier Keir Starmer. Podkreślił przy tym, że europejscy liderzy chcą "na poważnie skłonić Rosję do negocjacji".

27 marca w Paryżu spotkało się ponad 30 delegacji krajowych, a do tego reprezentacja Unii Europejskiej i NATO. Oczywiście nie wszyscy uczestnicy "koalicji chętnych" zamierzają wysłać siły pokojowe do Ukrainy, kiedy już pokój z Rosją zostanie zawarty. Niemniej rosnąca liczba koalicjantów pokazuje, że świadomość znaczenia wyniku negocjacji między Ukrainą i Rosją dla przyszłości Europy jest na Starym Kontynencie bardzo duża.

Francuski przywódca przyznał, że wśród państw „koalicji chętnych” nie ma obecnie jednomyślności co do decyzji o wysłaniu żołnierzy do Ukrainy. Zapewnił jednak, że konsensus nie jest konieczny, żeby taki kontyngent zabezpieczał w przyszłości niepodległość i suwerenność Ukrainy.

Nieoficjalnie wiadomo, że wspomniany kontyngent miałby liczyć co najmniej 25-30 tys. żołnierzy i nie zostałby rozmieszczony na granicy z Rosją czy przy ewentualnej strefie zdemilitaryzowanej. Miałby ochraniać strategiczne lokalizacje na terytorium całej Ukrainy i być gotowy do działania w razie, gdyby Rosja pogwałciła warunki pokoju.

Kto wszedłby w jego skład? Wiadomo na pewno, że na jego czele staną Francja i Wielka Brytania. Wstępną zgodę wyraziło też kilka innych państw - m.in. Szwecja, Dania, Finlandia, Holandia czy Kanada. Wciąż toczą się dyskusje na temat możliwego udziału we wspomnianej inicjatywie pokojowej Turcji, a także tego, jaka będzie cena, którą Ankara wystawi za to Unii Europejskiej. Turcja dysponuje jednak drugą największą armią w NATO, więc byłaby niezwykle cennym wsparciem dla "koalicji chętnych".

Swoich żołnierzy do Ukrainy na pewno nie wyślą Włosi. Również Polacy odmówili tego rodzaju wsparcia. Niewiadomą pozostaje decyzja Niemiec, którą podejmie już nowy kanclerz Friedrich Merz, ale dominuje przekonanie, że pójdzie w ślady swojego poprzednika Olafa Scholza i również odmówi wysłania Bundeswehry do Ukrainy.

Drugą arcyważną konkluzją paryskiego szczytu, która ze strony jego uczestników bardzo donośnie wybrzmiała, dotyczy gospodarczych sankcji wobec Rosji. Uczestnicy spotkania jednomyślnie potwierdzili, że na tym etapie nie ma mowy o takim kroku. - To nie jest czas na znoszenie sankcji, wręcz przeciwnie, trzeba je wzmacniać, by wywierać presję na Rosję - zapewnił premier Wielkiej Brytanii. - Rosja gra na zwłokę, w jakieś gierki, a my chcemy, żeby Ukraina miała jak najmocniejszą pozycję do negocjacji - podkreślił Keir Starmer.