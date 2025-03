Rzecznik prezydenta Władimira Putina, w rozmowie z propagandową agencją TASS, odniósł się do doniesień o rzekomych ostrzałach obiektów infrastruktury energetycznej w głębi Rosji. Dmitrij Pieskow ogłosił, że w związku z tym, rosyjska armia będzie "zmuszona" do adekwatnej odpowiedzi .

- Federacja Rosyjska zastrzega sobie prawo do niewdrażania moratorium na ostrzały obiektów energetycznych , które Kijów stale łamie - stwierdził.

- Obiektywnie rzecz biorąc, absolutnie wszystkie segmenty Sił Zbrojnych Ukrainy nie słuchają rozkazów kierownictwa kraju. Próby uderzeń w obiekty systemu energetycznego i infrastrukturę Federacji Rosyjskiej trwają (...) Jeśli Ukraina przystąpiła do moratorium i wydała odpowiednie rozkazy swoim siłom zbrojnym, to oczywiste, że nie są one wykonywane - podkreślił.