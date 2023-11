Kryzys imigracyjny na granicy Finlandii z Rosją. Kolejna ma być Estonia

Z uwagi na rosnącą presję migracyjną i niejako prewencyjnie Finlandia szybko zdecydowała o całkowitym zamknięciu czterech z ośmiu przejść granicznych z Federacją Rosyjską. We wtorek informowaliśmy, że mimo to do fińskich przejść granicznych docierają kolejni imigranci, a rząd już otwarcie przyznawał, że za wszystkim stoją rosyjskie służby.

Krok dalej poszedł amerykański think tank ISW. Autorzy raportu wskazali, że celem Kremla jest " destabilizacja NATO " oraz porównali kryzys do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z listopada 2021 roku.

Geraszczenko stwierdził także, że Rosja steruje migracją, bo chce przywrócić sytuację "zimnej wojny". "Robią to nie tyle po to, by demonstracyjnie pogorszyć stosunki z Finlandią i stworzyć jej problemy, ale po to, by odtworzyć żelazną kurtynę dla własnych obywateli" - ocenił. W jego opinii Kreml w kolejnym kroku zacznie "najprawdopodobniej blokować powoli internet". Geraszczenko przewiduje, że ten może stać się "powolny i kontrolowany".