Minister obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps powiedział, że siły brytyjskie są gotowe do działania przeciwko rebeliantom Huti, którzy atakują statki towarowe na Morzu Czerwonym. Polityk podkreślił, że Londyn "jest gotowy do podjęcia bezpośrednich działań w celu ochrony szlaku żeglugowego". - Huti nie powinno mieć złudzeń. Jesteśmy zobowiązani do pociągnięcia do odpowiedzialności za bezprawne przejęcia i ataki - powiedział szef brytyjskiego resortu obrony.