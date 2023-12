Niszczyciel US Navy zestrzelił 14 dronów nad Morzem Czarnym - powiadomiło w sobotę Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA. Jak przekazano w oświadczeniu, drony zostały wystrzelone z obszarów Jemenu, które są kontrolowane przez rebeliantów z Huti. Jeszcze we wtorek rebelianci zapowiadali, że zamierzają prowadzić ostrzał wszystkich statków płynących do izraelskich portów, dopóki Izrael nie zakończy działań w Gazie.