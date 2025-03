Łukaszenka z jasną deklaracją. "Białoruś nie będzie częścią Rosji"

- Jest mało prawdopodobne, aby Białoruś stała się częścią Rosji w najbliższej przyszłości. A jeśli wyważymy te drzwi, zniszczymy wszystko, co zrobiliśmy - ocenił w piątek Alaksandr Łukaszenka. Odniósł się on też do rozmów USA z Rosją o rozejmie w Ukrainie. - Nie spiesz się z tymi wszystkimi rozmowami, Donaldzie. Fakty na stole. Musimy się im przyjrzeć, aby nam nie zaszkodziły - mówił, zwracając się do Trumpa.