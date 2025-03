"Test mobilizacji". Tusk wzywa do głosowania w Krakowie

"Niedzielne wybory do Senatu w Krakowie będą swego rodzaju testem mobilizacji przed wyborami prezydenckimi"- uważa premier Donald Tusk. Na godziny przed wyborami uzupełniającymi do Senatu szef rządu wzywa do wzięcia udziału w głosowaniu, w którym do zdobycia jest tylko jeden mandat.