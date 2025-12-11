W skrócie Ukraina i USA są blisko podpisania nowych umów dotyczących gospodarki, odbudowy i gwarancji bezpieczeństwa, jednak pod określonymi warunkami.

Planowane porozumienia obejmują utworzenie strefy zdemilitaryzowanej i możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie ustępstw terytorialnych.

Prezydent Zełenski przekazał zaktualizowany plan pokojowy administracji USA, podkreślając konieczność równych zasad i gwarancji bezpieczeństwa.

- Stany Zjednoczone, po licznych negocjacjach ze stroną rosyjską, uważają, że pełne zawieszenie broni może nastąpić tylko poprzez podpisanie ramowego porozumienia. Moim zdaniem nie jest tajemnicą, że Rosjanie nie zgodzą się na zawieszenie broni bez żadnego porozumienia - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej.

Zełenski odpowiedział także na medialne doniesienia, według których Donald Trump domagał się zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą przed Bożym Narodzeniem. Ukraiński lider podkreślił, że choć USA chcą jak najszybszego porozumienia, wymaga to wypracowania wspólnego stanowiska Ukraińców.

- Nie było żadnych konkretnych ram ultimatum, dat. To, że wszyscy chcą skończyć jak najszybciej, jest faktem. Stany Zjednoczone chcą zakończyć to jak najszybciej - słyszymy to od nich. Myślę, że naprawdę chcieli, a może chcą, mieć pełne zrozumienie, na jakim jesteśmy etapie tej umowy do Bożego Narodzenia. Efekt jest dla nas ważny. Oczywiście chcemy go wcześniej, ale wynik się liczy - mówił, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Ukraina omawia z USA warunki umów

Zełenski stwierdził, że kwestia rozwiązań terytorialnych powinna być omówiona przez cały naród ukraiński poprzez referendum. Podkreślił, że ostateczna decyzja w każdym przypadku musi być sprawiedliwa i oparta na "interesach ludności".

Prezydent przekazał, że strona amerykańska zaproponowała utworzenie "wolnej gospodarki", czyli strefy zdemilitaryzowanej w części obwodu donieckiego. Zgodnie z tym ukraińskie wojska powinny wycofać się z tych terenów, a wojska rosyjskie nie mogłyby się do nich zbliżać.

Zełenski: Dogadujemy szczegóły

Według Zełenskiego jest możliwość podpisania tych dokumentów, ale trzeba rozważyć, kto miałby zarządzać tą strefą, kto by ją monitorował i czy Rosja miałaby wycofać swoje wojska na taką samą odległość co Ukraina, czy jednak byłaby traktowana inaczej w tym układzie. Zełenski dodał, że proponowany układ nie leży w interesie Ukrainy, dlatego jego akceptacja zależy od tego, jakie zapadną decyzję w sprawie ukraińskiej armii.

Mimo to ukraiński lider przyznał, że jest potrzeba kontynuowania rozmowy i poszukiwania odpowiedzi na wszystkie pytania "aby wszystko było bardziej odpowiednie". Zełenski chce, by wycofanie wojsk było symetryczne i tylko pod gwarancją bezpieczeństwa ze strony USA.

Zełenski oświadczył przy tym, że w przedstawionym USA zmodyfikowanym planie pokojowym Ukraina miałaby utrzymać liczbę 800 tysięcy żołnierzy. - Uważam, że wystarczająco udoskonaliliśmy ten zapis - podkreślił.

"Uzgodniono, że zespoły będą aktywnie pracować nad zapewnieniem, że w najbliższej przyszłości gwarancje bezpieczeństwa będą dobrze zrozumiane" - napisał na platformie X.

Zaktualizowany plan pokojowy przekazany administracji Trumpa

Wcześniej agencja Reutera informowała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek, że Kijów przedstawił USA zaktualizowaną wersję planu pokojowego. Oprócz 20-punktowego planu, ramy pokojowe obejmowałyby gwarancje bezpieczeństwa oraz porozumienie o odbudowie Ukrainy.

W wypowiedziach dla dziennikarzy powiedział, że USA rozważały pomysł utworzenia "wolnej strefy ekonomicznej" w części wschodniej Ukrainy, gdzie wojska kijowskie miałyby się wycofać, ale wszelkie ustępstwa terytorialne musiałyby zostać poddane referendum.

Na platformie X Zełenki potwierdził, że omawiał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy podczas wideorozmowy z najwyższymi amerykańskimi urzędnikami, w tym sekretarzem stanu Marco Rubio, sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem oraz specjalnym wysłannikiem Białego Domu Steve'em Witkoffem.

Źródła: Unian, RBC Ukraine

