Protesty w kilku krajach. Rolnicy chcą zmian

Częściowy sukces rolnicy osiągnęli we Francji, gdzie protesty trwały od tygodni. Tam rząd zdecydował się odejść od plany stopniowej redukcji dopłat do paliwa rolniczego i zobowiązał się do większego wsparcia branży. Jednak protestujący podkreślają, że to nie wystarczy. Manifestacje rozprzestrzeniły się na Belgię, Włochy, Hiszpanię i Portugalię. W ostatnim czasie organizacje rolnicze protestowały też w Niemczech i Polsce.