Bruksela zablokowana. Rolnicy mają dość m.in. unijnych norm

Rolnicy organizują protesty i blokady dróg w całej Belgii. Demonstracje doprowadziły do paraliżu w ruchu drogowym. Manifestujący są niezadowoleni z rosnących kosztów produkcji i spadających cen produktów oraz unijnych norm środowiskowych, które - jak twierdzą - pogłębiają problemy wynikające z malejących dochodów. To kolejny protest w unijnym kraju. Rolnicy wyszli na ulice także we Francji, Rumunii, Niemczech, Holandii oraz Polsce.