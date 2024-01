Przywódcy dwóch największych związków rolników we Francji zapowiedzieli na poniedziałek blokadę wszystkich głównych dróg do Paryża, co określili jako "oblężenie stolicy". Premier Gabriel Attal zasygnalizował możliwość kolejnych ustępstw. Rząd zmobilizował 15 tys. funkcjonariuszy policji oraz żandarmów do pilnowania porządków w mieście.