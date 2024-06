Do rozpoczęcia negocjacji w sprawie aneksji państw-kandydatów do Unii Europejskiej konieczne było zatwierdzenie przez państwa członkowskie tzw. ram negocjacyjnych. To rodzaj drogowskazów, wyznaczających zasady i przebieg rozmów akcesyjnych wraz z ich poszczególnymi rozdziałami (obecnie jest ich 35).

Do niedawna zatwierdzenie ram negocjacyjnych było blokowane przez zastrzeżenia Węgier co do zawartego w nich planu rozmów z Ukrainą. Chodziło o wątki dotyczące praw mniejszości narodowych, handlu, walki z korupcją, rolnictwa, stosunków dobrosąsiedzkich z innymi krajami. Reklama

Jednocześnie Budapeszt nie miał w tych kwestiach wątpliwości co do Mołdawii.

Jednak ostatecznie ambasadorom państw członkowskich udało się porozumieć. Po zatwierdzeniu ich decyzji na szczeblu ministrów, pierwsze rozmowy akcesyjne wyznaczono na wtorek 25 czerwca.

Ukraina i Mołdawia ubiegają się o akcesję do UE. "Historyczny dzień"

Na wtorek zaplanowano w Luksemburgu dwie konferencje międzyrządowe - najpierw z Ukrainą, potem z Mołdawią - które inaugurują rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z tymi krajami.

Konferencje międzyrządowe są organizowane w kluczowych momentach procesu akcesyjnego.

Zarówno Ukraina, jak i Mołdawia mają status krajów kandydujących do UE od czerwca 2022 roku. - Ale to właśnie od dziś rozpocznie się odliczanie do początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał Zełenski, "początek negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej to historyczny dzień".

- Ukraina nigdy nie zboczy z drogi integracji Europejskiej - oświadczył Zełenski, wyrażając wdzięczność obrońcom Ukrainy w wojnie z Rosją oraz zespołowi, który pracuje nad przyłączeniem jego kraju do UE.

