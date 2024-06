Szef MSZ o współpracy z Białorusią: Absolutnie niesatysfakcjonująca

Radosław Sikorski odpowiada na zarzuty Białorusi: Sprawdziłem

Szef MSZ odniósł się także do zarzutów ze strony białoruskiej , wedle których to Polska miała wycofać się z postanowień dotyczących readmisji.

- Sprawdziłem, nieprawda. To Białoruś przestała stosować umowę o readmisji - tłumaczył szef MSZ, dodając, że stało się to po tym, jak Unia Europejska nałożyła na Białoruś sankcje za "zmuszenie europejskiego samolotu do lądowania w Mińsku".