Ponad miliard euro może wkrótce trafić do Ukrainy. To pierwsza transza pieniędzy pochodzących z rosyjskich aktywów na terenie UE. Radosław Sikorski przekazał, że grono unijnych szefów dyplomacji podjęło przełomową decyzję, a wśród przywódców doszło do "zmiany filozofii". Jak dodał, Bruksela planuje wysłać do Kijowa kolejną pożyczkę o wartości kilkudziesięciu miliardów euro.