Informację o masowych protestach w stolicy Brazylii przekazała agencja Reutera, która powołuje się na lokalne media.

Brazylia. Zwolennicy Jaira Bolsonaro szturmują Kongres

Ze wstępnych ustaleń zwolennicy byłego prezydenta Jaira Bolsonaro szturmują budynki rządowe oraz pałac prezydencki. Z doniesień mediów wynika również, że tłum wtargnął na teren kompleksu Kongresu.

"Nazywanie rządu okupantem, delegitymizacja go, negowanie zwycięstw wyborczych - to wszystko ścieżki, które prowadzą radykałów do ataku na instytucje demokratyczne. Wczoraj były to Stany Zjednoczone, dziś Brazylia, jutro może to być każdy" - napisał na Twitterze politolog Eduardo Bayon.